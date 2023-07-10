Путин поздравил Мирзиеева с переизбранием на пост президента Узбекистана

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 21 0

Российский лидер заметил, что убедительная победа свидетельствует о высоком политическом авторитете узбекского коллеги.

Путин поздравил Мирзиеева с переизбранием на пост президента Узбекистана

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Президент России Владимир Путин направил Шавкату Мирзиееву искренние поздравления по случаю переизбрания на пост президента Узбекистана. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер обратил внимание на тот факт, что убедительная победа Мирзиеева на выборах подтверждает высокий политический авторитет узбекистанского коллеги, а также свидетельствует о широкой народной поддержке.

«От души желаю вам, уважаемый Шавкат Миромонович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в столь ответственной деятельности во главе государства», — говорится в сообщении.

Также Путин высоко оценил принципиальную линию на укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Узбекистана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шавкат Мирзиеев переизбран президентом Узбекистана.

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