Грузовик с 20 тоннами серной кислоты перевернулся в Казахстане

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 27 0

На месте работают экологи. Есть опасения, что последствия могут привести к загрязнению питьевых источников.

Грузовик с 20 тоннами серной кислоты перевернулся в Казахстане

Фото: rsk-vko.kz Сайт региональной службы коммуникации Восточно-Казахстанской области

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Грузовик, перевозивший серную кислоту, перевернулся в Казахстане. В результате дорожно-транспортного происшествия около 20 тонн едкого вещества утекло у землю. Об этом сообщило издание YK-news.kz со ссылкой на региональную службу коммуникации.

ДТП произошло в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области. Рядом с местом утечки располагаются два населенных пункта — Акбулак и Егиндыбулак, а ближайший водный источник — в пяти километрах.

На место был направлен отряд экологов, они берут пробы воды для определения рисков. Известно, что родник не популярен среди местных жителей, однако он может быть опасен в случае загрязнения серной кислотой.

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ВКО добавили, что загрязненный грунт будет изъят. Кроме того ответственные службы занимаются установкой деталей и обстоятельств происшествия. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что грязную воду с «Фукусимы» планируют сбросить в океан.

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