Грузовик с 20 тоннами серной кислоты перевернулся в Казахстане

Грузовик, перевозивший серную кислоту, перевернулся в Казахстане. В результате дорожно-транспортного происшествия около 20 тонн едкого вещества утекло у землю. Об этом сообщило издание YK-news.kz со ссылкой на региональную службу коммуникации.

ДТП произошло в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области. Рядом с местом утечки располагаются два населенных пункта — Акбулак и Егиндыбулак, а ближайший водный источник — в пяти километрах.

На место был направлен отряд экологов, они берут пробы воды для определения рисков. Известно, что родник не популярен среди местных жителей, однако он может быть опасен в случае загрязнения серной кислотой.

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ВКО добавили, что загрязненный грунт будет изъят. Кроме того ответственные службы занимаются установкой деталей и обстоятельств происшествия. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что грязную воду с «Фукусимы» планируют сбросить в океан.