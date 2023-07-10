Опекунша Далера хочет выйти на свободу вопреки обвинению в убийстве

Вероника Наумова настаивает на более мягкой мере пресечения. Пойдет ли навстречу суд?

Опекунша шестилетнего Далера, обвиняемая в его убийстве, подала апелляцию, чтобы смягчить наказание. Как пишет издание KP.RU, в Свердловском областном суде ее просьбу приняли.

По предварительным данным, Веронике Наумовой грозит до 20 лет лишения свободы. Ее обвиняют в мошенничестве и истязании. Также в халатности обвинили специалиста органов опеки Чкаловского района и заведующую детского сада, в который ходил Далер.

Тело шестилетнего мальчика, о пропаже которого было заявлено несколько дней назад, правоохранители обнаружили в сумке на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга.

Мальчик был мертв несколько месяцев, а женщина продолжала получать от государства выплаты на мальчика и рассказывала его настоящему отцу, находящемуся в тюрьме, что с ребенком все в порядке.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры могилы убитого опекуншей Далера в Екатеринбурге.