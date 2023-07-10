Опекунша Далера хочет выйти на свободу вопреки обвинению в убийстве

|
Рита Миронова
Рита Миронова 31 0

Опекун Далера Вероника Наумова хочет смягчить себе наказание

Опекунша Далера хочет выйти на свободу вопреки обвинению в убийстве

Фото: Сорокин Донат / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Вероника Наумова настаивает на более мягкой мере пресечения. Пойдет ли навстречу суд?

Опекунша шестилетнего Далера, обвиняемая в его убийстве, подала апелляцию, чтобы смягчить наказание. Как пишет издание KP.RU, в Свердловском областном суде ее просьбу приняли.

По предварительным данным, Веронике Наумовой грозит до 20 лет лишения свободы. Ее обвиняют в мошенничестве и истязании. Также в халатности обвинили специалиста органов опеки Чкаловского района и заведующую детского сада, в который ходил Далер.

Тело шестилетнего мальчика, о пропаже которого было заявлено несколько дней назад, правоохранители обнаружили в сумке на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга.

Мальчик был мертв несколько месяцев, а женщина продолжала получать от государства выплаты на мальчика и рассказывала его настоящему отцу, находящемуся в тюрьме, что с ребенком все в порядке.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры могилы убитого опекуншей Далера в Екатеринбурге.

+19° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
91.69
-0.88 99.82
-0.90
Будьте благосклонны к смелым начинаниям: китайский совет дня на понедельн...

Последние новости

15:10
В Минобороны раскрыли, сколько выжило из 11675 прибывших на Украину наемников
15:10
Более 2,6 тысяч боевиков: Польша стала рекордсменом по числу наемников на Украине
15:00
Мошенники обманули отца звезды «Глухаря» и «Тайн следствия»
14:52
МО РФ: с начала спецоперации ликвидировано почти пять тысяч иностранных наемников
14:50
«Зеленский крайне зол»: Германия и США заблокировали заявку Украины в НАТО
14:38
Стало известно, сколько наемников приехало на Украину с начала спецоперации

Сейчас читают

Родной сын Газманова разоткровенничался об отношениях со сводным братом
Михалкова, Алферова, Броневицкая: российские актрисы с особой миссией
«Начинаешь спотыкаться»: Архипов откровенно рассказал о пьянстве во время концертов
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2