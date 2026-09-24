Мэр Нерюнгри рассказал, как умер Сергей Соседов

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 100 0

Телеведущий потерял сознание на лестнице в гостинице и ударился головой.

Мэр Нерюнгри рассказал о гибели Соседова

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomohov

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Тема:
Умер Сергей Соседов

Мэр Нерюнгри Илья Гудошник: Соседов потерял сознание на лестнице в гостинице

Телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов потерял сознание, когда поднимался по лестнице в гостинице Нерюнгри, после чего ударился головой. Об этом ТАСС рассказал глава города Илья Гудошник.

По словам мэра, Соседов приехал в Нерюнгри накануне и заселился в гостиницу. Позже он вышел покурить. Когда журналист возвращался, ему стало плохо на лестнице — он потерял сознание и упал.

«Причина какая была — неизвестно, то есть был ли это тромб, были ли там какие-то другие причины, сказать не могу», — отметил Гудошник.

Ранее представители Соседова сообщили о его смерти в Якутии. Журналист приехал в регион для участия в мероприятии. Ему было 58 лет.

Сергей Соседов родился 23 января 1968 года в Москве. Он окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. После университета работал в газете «Вечерняя Москва», а позже писал о музыке для разных изданий.

Большую известность Соседов получил благодаря телевидению. Он был экспертом и членом жюри музыкальных проектов, а также вел программы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Анастасия Стоцкая назвала Соседова честным и эрудированным критиком. По ее словам, он всегда открыто говорил то, что думал, хорошо разбирался в музыке, много читал и обладал хорошим чувством юмора.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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