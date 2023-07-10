В Минобороны раскрыли, сколько выжило из 11675 прибывших на Украину наемников

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 28 0

Минобороны: в рядах ВСУ продолжают действовать 2029 наемников

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mihir Melwani; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Украинское командование бросает в «мясные штурмы» на российские позиции подразделения, укомплектованные, в первую очередь, иностранными наемниками.

В зоне конфликта на территории Украины сегодня продолжают действовать 2029 наемников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным ведомства, с начала спецоперации в зону СВО прибыло 11675 иностранных наемников из 84 государств. Абсолютным рекордсменом стала Польша — на Украину оправилось более 2,6 тысячи польских боевиков. Из США и Канады вместе взятых в зону СВО отправилось всего 900 наемников.

«Сегодня в рядах ВСУ продолжают действовать 2029 наемников», — прокомментировал генерал-лейтенант.

Уточняется, что данные были приведены по состоянию на 30 июня 2023 года. В оборонном министерстве пояснили — убитыми боевиками значится 4845 иностранцев. Еще 4801 человек сбежал с территории конфликта.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные отразили девять атак ВСУ за сутки на донецком направлении.

+19° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
91.69
-0.88 99.82
-0.90
Будьте благосклонны к смелым начинаниям: китайский совет дня на понедельн...

Последние новости

15:10
В Минобороны раскрыли, сколько выжило из 11675 прибывших на Украину наемников
15:10
Более 2,6 тысяч боевиков: Польша стала рекордсменом по числу наемников на Украине
15:00
Мошенники обманули отца звезды «Глухаря» и «Тайн следствия»
14:52
МО РФ: с начала спецоперации ликвидировано почти пять тысяч иностранных наемников
14:50
«Зеленский крайне зол»: Германия и США заблокировали заявку Украины в НАТО
14:38
Стало известно, сколько наемников приехало на Украину с начала спецоперации

Сейчас читают

Родной сын Газманова разоткровенничался об отношениях со сводным братом
Михалкова, Алферова, Броневицкая: российские актрисы с особой миссией
«Начинаешь спотыкаться»: Архипов откровенно рассказал о пьянстве во время концертов
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео