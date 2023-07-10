В «Ростехе» сообщили о серийном выпуске гиперзвукового комплекса «Кинжал»

В Госкорпорации отметили — сегодня против РФ идет не только гибридная, но и пропагандистская война. Однако российская армия успешно противостоит вражеским нападкам.

В «Ростехе» сообщили, что объемы производимых гиперзвуковых комплексов «Кинжал» покрывают нужды Минобороны РФ. Об этом заместитель директора государственной корпорации Владимир Артяков сообщил в эфире федерального канала.

По его словам, раньше «Кинжалы» выпускали определенными партиями для их дальнейшей модернизации и окончания исследовательских и конструкторских работ. Однако сегодня производство вышло на серийные рельсы, и гиперзвуковые комплексы выпускаются в достаточном для нужд страны объеме.

«То, что нас просит министерство обороны, мы делаем это в их адрес качественно и в срок, в том количестве и в том объеме, который им необходим», — прокомментировал Артяков.

Замдиректора «Ростеха» опроверг сообщения Киева, который утверждает о якобы перехвате «Кинжалов». По словам Артякова, такие снаряды перехватить просто невозможно, их характеристики во многом превосходят способности оружия противника. Заявления киевского режима он назвал «пропагандисткой войной».

Ранее 5-tv.ru писал, что западный ЗРК Patriot потерял все 32 ракеты при попытке сбить российский «Кинжал».