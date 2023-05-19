«Потерпели неудачу»: ЗРК Patriot потерял все 32 ракеты при попытке сбить российский «Кинжал»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 63

MWM: ЗРК Patriot потерял все 32 ракеты при попытке сбить российский гиперзвуковой «Кинжал»

«Потерпели неудачу»: ЗРК Patriot потерял все 32 ракеты при попытке сбить российский «Кинжал»

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Arnulf Hettrich

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Тема:
Спецоперация

В США признали превосходство российского вооружения над западным.

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, поставленный Вооруженным силам Украины (ВСУ) американскими партнерами, потерял все 32 ракеты при попытке перехватить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» в небе над Киевом. Выпущенный снаряд второй уничтожил американскую установку, несмотря ни на что. Об этом говорится в публикации издания Military Watch Magazine, США.

«Тридцать две ракеты Patriot, которые нацелились на баллистические ракеты „Кинжал“, потерпели неудачу. Общая стоимость их запуска обошлась в 96 миллионов долларов», — сказано в материале.

Накануне Минобороны РФ сообщило об уничтожении дивизиона ЗРК Patriot в Киеве. Украинская сторона заявила тогда, что система ПВО страны сбила шесть «Кинжалов», однако эту информацию опроверг глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

Не успели ничего сделать: как российские ВВС уничтожили ЗРК Patriot в Киеве

Армия России наносят удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отмечала Москва, это стало на теракты, организованные Киевом на территории РФ, в числе которых, например, взрыв на Крымском мосту.

Спецоперация РФ по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к Москве за помощью после очередной атаки киевского режима на линиях соприкосновения. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. В сентябре 2022-го по результатам референдумов новыми субъектами России стали четыре освобожденных от националистов региона — ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

Ранее, писал 5-tv.ru, ВСУ потеряли склад с новейшим западным вооружением в Хмельницком.

Тема:
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