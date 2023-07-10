«Недолго музыка играла»: таролог предсказала судьбу брака Лопес и Аффлека

Знаменитости на днях в очередной раз подогрели слухи о своем разводе. Что об этом говорят карты?

Брак голливудских знаменитостей Дженнифер Лопес и Бена Аффлека распадется в ближайшие несколько лет. Шокирующий для поклонников пары прогноз сделала таролог Айгуль Хуснетдинова.

Как объяснила гадалка 5-tv.ru, несмотря на внешнее благополучие, отношения Лопес и Аффлека уже дали трещину, и разрыв между актерами нарастает. Причина в том, что они не подходят друг другу — так говорят карты.

«Дженнифер Лопес очень хочет реализовывать себя в каких-то новых проектах. Она не хочет замыкать себя в браке. Ей недостаточно просто быть женой Бена Аффлека, она — самостоятельная единица, ей хочется чего-то нового, хочется каких-то новых энергий, хочется, чтобы ее муж был более молод душой. Ей нужна юная энергия, нужны почитатели, поклонники, ей хочется чувствовать себя любимой, желанной. Она сейчас, скорее всего, озабочена мыслями о каком-то туре или проекте», — уверена таролог.

У Аффлека, в свою очередь, все гораздо мрачнее, отметила Хуснетдинова. Так, перевернутые карты Колесо фортуны, Двойка мечей и Король пентаклей говорят о том, что актер чувствует себя не у дел и перестал быть баловнем судьбы. Скорее всего, речь идет не столько о финансовых сложностях, сколько о невостребованности, пояснила гадалка.

По словам таролога, карты предсказывают, что брак Лопес и Аффлека — это неправильный выбор. Их отношения построены на очень сильной химии: актеры не могут быть вместе, но и врозь им очень сложно.

«Сейчас они наступают на те же грабли, что и 20 лет назад. У них есть сомнения в том, тот ли это человек, который должен быть рядом. Тем не менее они идут друг другу навстречу. Хотя не исключено, что Бен Аффлек либо ходит к бывшей жене, либо возвращается к каким-то прошлым отношениям — хочется надеяться, что только мысленно», — отметила Хуснетдинова.

Она добавила, что пока в отношениях знаменитостей все благоприятно, но дистанция между ними увеличивается. Связь Лопес и Аффлека построена на удовольствии от совместного времяпровождения, однако, когда они начинают думать головой, то начинаются проблемы. Как личности актеры не подходят друг другу, делает вывод таролог.

«Перевернутая карта Правосудие говорит, что все-таки будет развод в ближайшие несколько лет, потому что люди друг другу не подходят. Как бы мы ни любили эту пару, к сожалению, недолго музыка у них будет играть», — заключила Хуснетдинова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек подогрели слухи о разводе. Выяснилось, что актриса уже несколько дней ведет переговоры со своими адвокатами и обсуждает брачный договор.