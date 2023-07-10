«Я есть, потому что у меня был Алексей Глебович»: Ярмольник трогательно простился с Кузнецовым

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 50 0

Леонид Ярмольник на прощании с Алексеем Кузнецовым в Вахтанговском театре еле сдержал слезы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Знаменитый актер выразил слова благодарности своему учителю.

В театре Вахтангова, который на десять дней приостановил работу, простились с заслуженным артистом РФ Алексеем Кузнецовым. Своей речью в последний путь проводил артиста его ученик — Леонид Ярмольник. Актер театра и кино произнес ее, еле сдерживая слезы.

По словам знаменитости, познакомились они с Алексеем Глебовичем 49 лет назад, когда он попал к нему в Щукинское училище. Ярмольник отметил, что обычно в театральных вузах артистами становятся только на последних курсах, однако Кузнецов сделал из него звезду уже на втором.

«Он был замечательным артистом, педагогом он был невообразимым. Это он, наверное, подарил мне эту уверенность в себе, эту вахтанговскую наглость, это отсутствие комплексов, то, что меня узнают на улицах», — поделился он.

Ярмольник считает, что студентам Щукинского училища, которые не застали Кузнецова, страшно не повезло — он дарил настоящую веру в себя и свои актерские силы.

«Я есть, потому что у меня был Алексей Глебович», — подчеркнул Ярмольник.

В театре Алексей Кузнецов проработал более полувека. Российскому телезрителю он известен благодаря роли герцога Бэкингема в фильме «Д`Артаньян и три мушкетера». О смети Кузнецова стало известно 5 июля. Артист и педагог скончался на 83 году жизни. Причина его смерти остается неизвестной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие поступки совершал Алексей Петренко ради любимой супруги.

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