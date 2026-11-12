Под 90 лет, а покоя нет: что происходит со Светланой Немоляевой

Светлана Немоляева играет в театре, несмотря на проблемы со здоровьем

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева продолжает работать в театре, несмотря на проблемы со здоровьем. В беседе с Teleprogramma.org звезда фильма «Служебный роман» коротко ответила на вопросы о самочувствии и подтвердила, что продолжает выходить к зрителям.

«Да, ничего пока. Сегодня спектакль играю», — сообщила Немоляева.

В апреле 2027 года актрисе исполнится 90 лет. При этом она по-прежнему остается участницей театральной жизни Москвы.

Почти 70 лет на сцене Театра Маяковского

Светлана Немоляева пришла в Московский академический театр имени Владимира Маяковского в 1959 году. С тех пор сцена стала неотъемлемой частью ее жизни. За десятилетия работы актриса сыграла десятки ролей и стала одной из самых узнаваемых артисток театральной труппы.

Широкая публика помнит Немоляеву прежде всего по роли Ольги Рыжовой в комедии Эльдара Рязанова «Служебный роман». Однако ее творческая биография гораздо шире одной киноленты. Актриса снималась в фильмах «Гараж», «Небеса обетованные», «Скажи слово за бедного гусара», работала с известными режиссерами и продолжала играть на сцене.

Даже в преклонном возрасте Немоляева не стала ограничиваться редкими появлениями на публике. В репертуаре Театра Маяковского остаются постановки с ее участием. Среди них — «Как важно быть серьезным», «Таланты и поклонники», «Кант» и «Бешеные деньги».

Для актрисы это не просто возможность оставаться востребованной. Театр — место, с которым связана практически вся ее взрослая жизнь. Поэтому даже после серьезных проблем со здоровьем Немоляева продолжает возвращаться к работе.

Операция на сердце и повторные приступы

О состоянии Светланы Владимировны в последние годы периодически сообщали СМИ. Актриса сталкивалась с нарушениями сердечного ритма, повышенным давлением и головокружениями. Одним из наиболее серьезных испытаний стала аритмия, из-за которой ей потребовалась медицинская помощь.

В апреле 2025 года Немоляева перенесла приступ. Позднее стало известно, что ей провели операцию на сердце. Вмешательство было связано с нарушением сердечного ритма. После лечения актриса постепенно возвращалась к привычному образу жизни и театральной работе.

Однако проблемы полностью не исчезли. В феврале 2026 года у Немоляевой вновь произошел приступ аритмии. Медики оказали ей помощь, после чего актриса сообщила, что чувствует себя нормально.

Как смерть мужа повлияла на здоровье актрисы

Еще одним тяжелым испытанием для Немоляевой стала смерть супруга — актера Александра Лазарева. Они прожили вместе более полувека. Лазарев скончался в 2011 году, и потеря близкого человека стала для Светланы Владимировны сильным потрясением.

В 2022 году актриса рассказывала, что после пережитого стресса у нее серьезно ухудшилось зрение. По ее словам, она практически перестала видеть. Чтобы решить проблему, Немоляевой потребовалась операция, после которой зрение удалось восстановить.

С Александром Лазаревым Немоляеву связывали не только семейные отношения, но и общая творческая жизнь. Их сын Александр Лазарев-младший также стал актером. Семейная династия продолжилась и в следующем поколении: внучка Полина тоже выбрала профессию, связанную с театром и кино.

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