«Работаем!» — Роман Костомаров продолжает тренировки после выписки из больницы

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 2 892 0

Роман Костомаров продолжает тренировки после выписки из больницы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nadezhda Lebedeva; Instagram* / romankostomarovkrs; 5-tv.ru

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Лечение длилось 175 дней — и вот теперь спортсмен снова в строю.

Олимпийский чемпион, фигурист Роман Костомаров после выписки из больницы не забрасывает тренировки. Теперь он посещает спортивный зал — кадры занятий появились в социальной сети.

На видео слышно подбадривающие слова наставника.

«Давай, чемп, работаем!» — сказал персональный тренер.

Роман Костомаров попал в больницу в начале 2023 года. Ему диагностировали пневмонию, а в дальнейшем его состояние стремительно ухудшалось. Фигурист пережил кому, два инсульта, сепсис, гангрену и ампутацию части пораженных некрозом конечностей.

Сначала ему ампутировали стопы, потом голени, кисть одной руки и пальцы второй. Несмотря на пережитые трудности и совершенно новую реальность, спортсмен не теряет позитива и стремится к восстановлению.

Спустя 175 дней Костомаров заявил, что выписывается из больницы после продолжительного лечения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет Романа Костомарова после протезирования.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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