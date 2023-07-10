Лечение длилось 175 дней — и вот теперь спортсмен снова в строю.

Олимпийский чемпион, фигурист Роман Костомаров после выписки из больницы не забрасывает тренировки. Теперь он посещает спортивный зал — кадры занятий появились в социальной сети.

На видео слышно подбадривающие слова наставника.

«Давай, чемп, работаем!» — сказал персональный тренер.

Роман Костомаров попал в больницу в начале 2023 года. Ему диагностировали пневмонию, а в дальнейшем его состояние стремительно ухудшалось. Фигурист пережил кому, два инсульта, сепсис, гангрену и ампутацию части пораженных некрозом конечностей.

Сначала ему ампутировали стопы, потом голени, кисть одной руки и пальцы второй. Несмотря на пережитые трудности и совершенно новую реальность, спортсмен не теряет позитива и стремится к восстановлению.

Спустя 175 дней Костомаров заявил, что выписывается из больницы после продолжительного лечения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет Романа Костомарова после протезирования.

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