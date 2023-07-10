«Как вам такой прикид? — Пригожин полностью преобразился после громких заявлений

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Полина Долгова
Полина Долгова 903 0

Иосиф Пригожин сменил имидж и показал себя с новой прической после громких заявлений

«Как вам такой прикид? — Пригожин полностью преобразился после громких заявлений

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Что изменилось в образе известного продюсера?

Продюсер Иосиф Пригожин показал себя в новом амплуа. Недавно звездный наставник пережил сильный стресс из-за своего однофамильца. Однако он смог с достоинством выйти из такой курьезной ситуации и стал даже над собой шутить. Правда, накопилось у супруга певицы Валерии и недовольства, которые на днях он все-таки высказал общественности.

Творцу отечественного шоу-бизнеса не понравилось, что некоторые находчивые предприниматели стали использовать его фото и выпускать забавные наклейки на машины.

Пригожина возмутил тот факт, что все произошло без его ведома, так как он не получил ни копейки. Но продюсер нашел выход. Он решил кардинально сменить имидж.

На новом фото Пригожин предстал со стоящей густой шевелюрой. Вместо лысины появились черные локоны. Фотографию можно посмотреть на странице издания 7Дней.ru.

Подписчики не узнали бы Пригожина, если бы он не сопроводил снимок подписью: «Как вам такой прикид?». По словам пользователей, волосы идут Пригожину и заметно его молодят. Кажется, что он помолодел лет на десять.

Но, к сожалению, никто не поверил, что звездный наставник на самом деле пересадил себе волосы. Фолловеры сразу же заподозрили, что деятель отечественного шоу-бизнеса просто шутит, а на его голове — парик. Тем более, прежде он уже примерял накладные кудряшки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пригожин опубликовал фото с Валерией на пешей прогулке.

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