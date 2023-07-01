Заставила или сам захотел? Пригожин опубликовал фото с Валерией на пешей прогулке

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 44 0

Пригожин опубликовал совместное фото с Валерией на пешей прогулке

Заставила или сам захотел? Пригожин опубликовал фото с Валерией на пешей прогулке

Фото: Щербак Александр / ТАСС

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Продюсер решил развлечь публику и опубликовал фото с женой на природе.

Продюсер Иосиф Пригожин в соцсетях опубликовал совместное фото с женой Валерией, сопроводив коротким сообщением. Пара занимается ходьбой на природе.

«300 километров уже прошли, идем дальше», — подписал он снимок.

Певица Валерия старается приобщать мужа к спорту. Фото: Instagram* / prigozhin_iosif

Интернет-пользователи поддержали Пригожина, они отметили, что посмеяться над собой — хорошее качество для человека. Вместе с тем стоит отметить, что продюсер, как и его супруга, старается поддерживать себя в форме. Правда, ему спорт дается чуточку сложнее, чем любимой. Однако свои успехи тоже есть. Так, в прошлом году он избавился от 20 лишних килограммов. Похудеть помогла строжайшая диета, при которой нельзя сладкое, мучное и наедаться на ночь.

В браке Пригожин и Валерия уже 20 лет. Они считаются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Супруг все эти годы помогает развивать жене карьеру и поддерживает во всех начинаниях. В свое время пара мечтала обзавестись общими детьми, но попытки пока не увенчались успехом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасны неправильно подобранные диеты.

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