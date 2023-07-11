«Может, опять похудеть?» — Виктория Дайнеко показала фигуру в бикини

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Полина Долгова
Полина Долгова 80 0

Певица Виктория Дайнеко показала фигуру в бикини и заявила о желании похудеть на 10 кг

«Может, опять похудеть?» — Виктория Дайнеко показала фигуру в бикини

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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Что думают об этом подписчики известной певицы?

Певица Виктория Дайнеко сейчас отдыхает на Мальдивах. Звезда выложила новый снимок с курорта, на котором предстала в белом купальнике с оборками. В руках девушки — зонтик от солнечных лучей.

Победительница «Фабрики звезд — 5» призналась фанатам, что ей нравится быть стройной. Но порой такая внешность плохо отражается на ее здоровье.

«Может, опять похудеть на десять килограммов? Вообще в любых формах есть свои плюсы и свои минусы. Самое главное — это хорошее самочувствие. Когда я была худее, физически очень плохо себя чувствовала. Когда стала выздоравливать, стала больше размером. Осталось найти золотую середину и получить и то, и то», — высказалась 36-летняя знаменитость.

Виктория Дайнеко показала фигуру в бикиниВиктория Дайнеко показала фигуру в бикини. Фото: Instagram* / victoriadaineko

Большинство подписчиков отрицательно отреагировали на вопрос певицы и заявили, что звезда находится в прекрасной форме.

«Не надо худеть, так очень хорошо!»;

«Куда худеть, вы и так худенькая»;

«Не вижу лишнего веса», — написали поклонники.

Прежде Дайнеко признавалась, что складка на животике, которую многие принимают за беременность, — это особенность ее фигуры из-за здоровья.

Артистка уже десять лет болеет аутоиммунным заболеванием, которое влияет на отечность в области живота. Исполнительница хита «Я просто сразу от тебя уйду» не может решить эту проблему спортом, из-за того, что он провоцирует обострения.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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