В огне: жители Челябинской области объединяются для борьбы с лесными пожарами

Сложная ситуация также складывается в Якутии.

Жители Челябинской области объединяются для борьбы с природными пожарами — там горит лес. Из-за сильного ветра площадь возгорания постоянно увеличивается. В городе Усть-Катав огонь уже вплотную подобрался к жилым домам. В тушении задействован специальный поезд.

В Якутии ситуация с лесными пожарами настолько ухудшилась, что пришлось вводить режим чрезвычайной ситуации. Новые очаги появляются из-за сухой и жаркой погоды, а также гроз. Дым от якутских пожаров дошел уже до Амурской области.