«Трудно избавиться»: в Пентагоне назвали причину поставок кассетных боеприпасов ВСУ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 23 0

США решили избавиться от старых запасов, поставляя ВСУ кассетные боеприпасы

«Трудно избавиться»: в Пентагоне назвали причину поставок кассетных боеприпасов ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Jim West

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Почему США все же пошли на такой шаг, несмотря на несогласие многих западных стран?

США хотят избавиться от накопленных запасов кассетных боеприпасов, решив поставить их киевскому режиму. Об этом заявила бывший аналитик и советница при Пентагоне Карен Квятковски.

Она отметила, что от данных бомб «действительно трудно избавиться», поскольку многие страны запретили их. Таким образом, Штаты рассчитывают заменить старые запасы вооружений на более современные и прибыльные разновидности.

«Мы должны исходить из того, что поставки данных бомб со стороны США с согласия НАТО будут развернуты так же тщательно и с тем же уровнем компетентности и ответственности, что и в случае с другими западными вооружениями, переданными Украине», — добавила Квятковски в разговоре с РИА Новости.

Прежде США одобрили отправку кассетных боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ). Однако премьер-министр Великобритании Риши Сунак, его итальянская коллега Джорджа Мелони и глава Минобороны Испании Маргарита Роблес не поддержали решение Штатов.

Использование оружия запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам. Такой закон вступил в силу еще в 2010 году, его поддержали 123 страны, но ратифицировали 110.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти США выразили — отправка Украине кассетных боеприпасов не повлияет на поддержку Киева со стороны других государств.

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