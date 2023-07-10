Первый звоночек: как поставка кассетных бомб США отразится на поддержке Киева

Приведет ли это решение к расколу между западными союзниками?

Власти США выразили мнение, что отправка Украине кассетных боеприпасов не повлияет на поддержку Киева со стороны других государств. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

В своем послании он отметил, что не считает, что такое действие спровоцирует раскол в единстве с союзниками и партнерами. Политик подчеркнул, что Киев дал обязательство перед Вашингтон на то, чтобы разминировать неразорвавшиеся кассетные боеприпасы после завершения боевых действий.

Прежде США одобрили отправку кассетных боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ). Однако премьер-министр Великобритании Риши Сунак, его итальянская коллега Джорджа Мелони и глава Минобороны Испании Маргарита Роблес не поддержали решение Штатов.

Использование оружия запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам. Такой закон вступил в силу еще в 2010 году, его поддержали 123 страны, но ратифицировали 110.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине началось строительство завода по производству турецких БПЛА Bayraktar.