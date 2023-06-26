«К грани ядерной войны»: КНДР обвинила США в эскалации на Корейском полуострове

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 46 0

КНДР обвинила США и Южную Корею в нарастании напряженности до грани ядерной войны

«К грани ядерной войны»: КНДР обвинила США в эскалации на Корейском полуострове

Фото: www.globallookpress.com / Chris Jung

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Ситуация, как отмечается, грозит необратимыми и катастрофическими последствиями.

США и Южная Корея доводят напряженность на Корейском полуострове «до грани ядерной войны». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел КНДР.

«Воинственные действия США подтолкнули военную напряженность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, которые уже погрузились в крайне нестабильную ситуацию, близкую к грани ядерной войны», — говорится в сообщении.

Военная напряженность в регионе в исследовательском отчете института американских исследований МИД КНДР сравнивается с ситуацией накануне Корейской войны 1950–1953 годов, передает агентство Yonhap. Сеул и Вашингтон обвиняются в «риторических угрозах» и «бредовой антикоммунистической военной конфронтации».

В МИД РФ заявили, что действия США на Корейском полуострове провоцируют напряженность

Вооруженный конфликт на полуострове, отмечается в документе, может превратиться в беспрецедентную «мировую и термоядерную войну». Это, в свою очередь, грозит необратимыми и катастрофическими последствиями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Северная Корея испытала новую баллистическую ракету «Хвасон-18».

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