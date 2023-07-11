«Я пью определенные таблетки»: Бьянка озвучила свои диагнозы

|
Полина Долгова
Полина Долгова 61 0

Певица Бьянка призналась, что перенесла тяжелую операцию

«Я пью определенные таблетки»: Бьянка озвучила свои диагнозы

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

Читайте нас в: Дзен Новости

По словам дивы, свое здоровье она оценивает на шесть из десяти.

В феврале этого года стало известно о том, что певица Бьянка перенесла тяжелую операцию. Ходили слухи, что артистка якобы урезала желудок и сделала липосакцию. Однако хирургическое вмешательство было необходимо для восстановления здоровья артистки.

По словам королевы русского хип-хопа, восстанавливаться ей пришлось долго. До сих пор исполнительница хита «Были танцы» продолжает медикаментозную терапию. Впрочем медики диагностировали у нее не только проблемы с желудком.

Артистка столкнулась с гиперлордозом, состоянием, при котором изгиб позвоночного столба идет вперед.

По словам дивы, свое состояние она оценивает на шесть из десяти. У нее обнаружили грыжу в позвоночнике, гиперлордоз и плоскостопие.

«А еще недавно я перенесла операцию, не буду говорить в связи с чем. Она была очень тяжелая. Очень долго отходила — полтора месяца, но сейчас все хорошо. Я пью определенные таблетки, гормоны, для того, чтобы восстановить здоровье», — рассказала 37-летняя артистка в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV.

Бьянка призналась, что собственными руками разрушила свое здоровье. В погоне за приятными цифрами на весах женщина отказывалась от нормальных приемов пищи. Она много времени проводила в спортивных залах и изнуряла себя тренировками.

Исполнительница объяснила, что, когда она весила 49 килограммов при росте 169, она ничего не ела, а только пила кефир и занималась спортом.

Певица пожаловалась на расстройство пищевого поведения. Она вспоминает, что боялась есть. Ей казалось, что каждый кусочек, отправленный в рот, обязательно отразится на ее фигуре лишними складочками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Бьянка призналась, что до нее домогался известный артист.

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
91.49
-0.20 100.42
0.60
Остановка — тоже часть пути: китайский совет дня на вторник, 11 июля

Последние новости

9:35
В Польше прошла акция против поддержки Украины
9:14
Убил и закопал: пропавшую под Челябинском школьницу нашли мертвой у реки
8:53
Умер обладатель ТЭФИ, режиссер популярных телепрограмм Кирилл Пухонто
8:39
Российские школьники выиграли международную олимпиаду по биологии
8:27
«Они хотели убить всех»: поляки увидели в украинских беженцах нацистов из прошлого
8:16
«Я пью определенные таблетки»: Бьянка озвучила свои диагнозы

Сейчас читают

Родной сын Газманова разоткровенничался об отношениях со сводным братом
Михалкова, Алферова, Броневицкая: российские актрисы с особой миссией
«Я есть, потому что у меня был Алексей Глебович»: Ярмольник трогательно простился с Кузнецовым
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео