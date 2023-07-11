В Польше прошла акция против поддержки Украины

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Myśl Polska: в Варшаве перед посольством Украины провели акцию «Воскресенье расплаты»

В Польше прошла акция против поддержки Украины

Фото: © РИА Новости / Филип Климашевский

Читайте нас в: Дзен Новости

В знак своего протеста митингующие решили выставить свою обувь прямо перед зданием посольства.

В Варшаве прошла акция против поддержки Украины «Воскресенье расплаты». Об этом пишет Myśl Polska.

«Девятого июля перед посольством Украины в Варшаве несколько сотен людей собрались в рамках акции «Воскресенья расплаты украинцев“», — говорится в сообщении.

Известно, что местные жители почтили память поляков, которые во время Волынской резни пострадали от расправ ОУН-УПА*. В знак своего протеста митингующие решили выставить свою обувь прямо перед зданием посольства. Также они отправили туда вексель с указанной суммой в 75 миллиардов евро (по их мнению, именно такую сумму Киев должен вернуть Варшаве). Согласно данным издания, протестующие поляки против поставок оружия Украине через территорию их страны.

Также в материале добавили, что шествие пытались сорвать довольно агрессивные украинские провокаторы, которых, вполне возможно, координировало само посольство. Уточняется, что митинг не удалось сорвать.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как поляки увидели в украинских беженцах нацистов из прошлого.

* — запрещенная в России экстремистская организация.

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
91.49
-0.20 100.42
0.60
Остановка — тоже часть пути: китайский совет дня на вторник, 11 июля

Последние новости

9:35
В Польше прошла акция против поддержки Украины
9:14
Убил и закопал: пропавшую под Челябинском школьницу нашли мертвой у реки
8:53
Умер обладатель ТЭФИ, режиссер популярных телепрограмм Кирилл Пухонто
8:39
Российские школьники выиграли международную олимпиаду по биологии
8:27
«Они хотели убить всех»: поляки увидели в украинских беженцах нацистов из прошлого
8:16
«Я пью определенные таблетки»: Бьянка озвучила свои диагнозы

Сейчас читают

Родной сын Газманова разоткровенничался об отношениях со сводным братом
Михалкова, Алферова, Броневицкая: российские актрисы с особой миссией
«Я есть, потому что у меня был Алексей Глебович»: Ярмольник трогательно простился с Кузнецовым
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео