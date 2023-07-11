«Они хотели убить всех»: поляки увидели в украинских беженцах нацистов из прошлого

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Рита Миронова
Рита Миронова 1 734 0

NYT: спасшиеся от украинских нацистов поляки встретили у себя дома их потомков

«Они хотели убить всех»: поляки увидели в украинских беженцах нацистов из прошлого

Фото: www.globallookpress.com / Frank Hoermann / SVEN SIMON

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Тема:
Украинский кризис

По разным данным, в 1943 году от «этнической чистки» погибли от 100 до 130 тысяч граждан Польши.

Пожилые жители Польши встретили у себя дома потомков украинских нацистов, от которых спасались в 1943 году. Как пишет New York Times, 93-летняя полячка Анна Осинская вспомнила весь ужас прошлого, когда увидела в своей деревне украинских беженцев.

«Слава богу, я не чувствую нужды в мести. Но мои взгляды на украинцев постепенно менялись. Они хотели убить нас всех только потому, что мы поляки», — призналась она.

Анна не забыла крики «убивай поляков» и все ужасные вещи, которые нацисты делали в деревне, когда она была всего лишь 13-летней девочкой. По ее словам, тогда украинцы не проявляли к жителям Польши «никакого раскаяния».

Автор материала отметил, что события 1940-х оставили в Польше огромный след. Представители МИД Польши пытались добиться от Владимира Зеленского «извинений за резню 1943 года», но в ответ получили лишь резкий выговор.

Польские историки называют произошедшее геноцидом — по разным данным, в тот год от «этнической чистки» погибли от 100 до 130 тысяч граждан Польши. Таким методом украинцы хотели полностью очистить Волынь от поляков, чтобы создать независимое государство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему украинских беженцев перестали любить в Европе.

Тема:
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