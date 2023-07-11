«Отменить план действий»: Столтенберг вынес решение по вступлению Украины в НАТО

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 158 0

Столтенберг: для ускорения принятия Украины в НАТО надо отменить план действий

«Отменить план действий»: Столтенберг вынес решение по вступлению Украины в НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Reichwein

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Разговоры о приглашении Украины в клуб продолжаются больше года. Когда они приведут к логическому заключению?

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о необходимости отменить план действий для Украины по вступлению в альянс. По его словам, это позволит ускорить процесс интеграции страны в военный блок.

Европейский политик пояснил — ранее он предложил список из трех пунктов, которые должны были приблизить Украину к вступлению в НАТО. Первый пункт предусматривал гарантию долгосрочной поддержки Киеву со стороны Североатлантического альянса, а второй — создание Совета НАТО-Украина с целью укрепления дипломатических отношений.

«А также отмена для Украины необходимости выполнения Плана действий по членству, что позволит ей сократить процесс», — прокомментировал Столтенберг перед началом саммита НАТО в Вильнюсе.

Запланированный на 11–12 июля саммит Североатлантического альянса стартовал Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтеберг и премьер Эстонии Кая Каллас ранее анонсировали некий сюрприз по членству Украины в блоке, который будет озвучен в рамках мероприятий саммита.

Ранее 5-tv.ru писал, что союзники по НАТО договорились о защите от России.

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