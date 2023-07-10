Более 300 человек пропали без вести у Канарских островов

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Полина Долгова
Полина Долгова 36 0

Семьи пропавших ничего не слышали о близких с момента их отплытия из Сенегала.

Более 300 человек пропали без вести у Канарских островов

Фото: www.globallookpress.com / Sonja Jordan

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В Атлантическом океане пропали три лодки с беженцами из Сенегала, направлявшихся в сторону Канарских островов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на группу помощи мигрантам Walking Borders.

По предварительным данным, на борту первого судна находилось около 65 человек, на втором — 50–60, а на третьем — 200.

Первые два водных транспортных средства отплыли из Кафунтина на юге Сенегала более двух недель назад. Через несколько дней за ними отправился последний.

Семьи пропавших ничего не слышали о близких с момента их отплытия. Данных об их местонахождении у судов также нет.

В конце июня по меньшей мере три человека погибли, еще 12 пропали без вести при опрокидывании лодок в Тунисе. Трагедия случилась у берегов города Сфакс. Местный чиновник заявил, что на затонувших судах были мигранты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что школьница утонула в Казани после того, как на нее с тарзанки упал парень.

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