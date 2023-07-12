Инновационные разработки представили на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге

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В этом году свою продукцию представляют свыше тысячи компаний.

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

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Российский электромобиль, полностью отечественная «Ласточка» и первый в стране аппарат ИВЛ для новорожденных — настоящие звезды промышленной выставки «Иннопром». В этом году на площадке в Екатеринбурге представлено больше тысячи компаний. Причем треть из них — дебютанты.

Участие в выставке принимают шестнадцать зарубежных делегаций, страной-партнером в этом году выступила Белоруссия. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Кирилла Солодкова.

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