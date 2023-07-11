Минобороны Белоруссии будет обучать военных совместно с ЧВК «Вагнер»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 16 0

Занятия пройдут на основе взаимного обмена опытом ведения боевых действий.

Минобороны Белоруссии будет обучать военных совместно с ЧВК «Вагнер»

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Бойцы ЧВК «Вагнер» начнут обучение военных белорусской армии. Об этом Минобороны республики сообщило в своем официальном Telegram-канале.

«По прибытии представителей ЧВК „Вагнер“ и их рассредоточения на полигонах для проведения занятий и взаимного обмена опытом», — передает пресс-служба оборонного ведомства.

Подготовка белорусских военных будет организована Минобороны совместно с бойцами частной военной компании. Отмечается, что учения будут проходить в рамках взаимного обмена боевым опытом. Особое внимание будет уделено приемам и способам ведения боевых действий.

Глава Минобороны республики Леонид Касинский ранее сообщал, что бойцы ЧВК «Вагнер» еще не прибыли в лагеря, которые им предложили на белорусских территориях. Глава государства Александр Лукашенко рассказывал, что основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в стране на тот момент не было. В НАТО также подтвердили, что не наблюдают присутствия военной компании в Белоруссии.

Ранее 5-tv.ru писал, в Кремле сообщили, что Путин провел встречу с Пригожиным 29 июня.

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