В Кремле сообщили, что Путин провел встречу с Пригожиным 29 июня

Встреча проходила почти три часа.
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Никольский; 5-tv.ru
Президент РФ Владимир Путин проводил встречу с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Об этом сообщил на ежедневном брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По данным, которые предоставил представитель Кремля, на встречу было приглашено 35 человек, она проходила 29 июня в Кремле, длилась она почти три часа.
«Президент дал оценку действий компании в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня. Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства», — сообщил Песков.
Сами командиры изложили версию произошедшего, они акцентировали, что являются убежденными сторонниками главы государства и будут дальше сражаться за Родину, добавил Песков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как в Кремле прокомментировали информацию о местонахождении Пригожина.
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