В НАТО признались, что начали готовить украинских боевиков еще в 2014 году

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 32 0

«Военный клуб» делает все, чтобы Киев не проиграл в конфликте. В ином случае не будет основ для обсуждения гарантий безопасности или вступления Украины в НАТО.

В НАТО признались, что начали готовить украинских боевиков еще в 2014 году

Фото: www.globallookpress.com / Oleksandr Rupeta

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что страны альянса с 2014 года начали обучение и тренировки боевиков ВСУ. Об этом он заявил во время своего выступления на пресс-конференции по итогам первого дня саммита военного блока в Вильнюсе.

«НАТО начала обеспечивать снабжение и подготовку украинских вооруженных сил с 2014 года»,— прокомментировал он.

Отмечается, что страны-участницы НАТО утвердили план подготовки пилотов ВСУ для управления западными истребителями F-16. Столтенберг назвал главной задачей НАТО сегодня — привести Киев к победе в конфликте, обеспечивая вооружением и техникой. По его словам, утрата Украиной демократии и независимости перечеркнут для нее вход с альянс.

Москва неоднократно подчеркивала, что любая помощь киевскому режиму не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт и повлечет ненужные жертвы. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее, писал 5-tv.ru, что во Франции заявили, что ракеты дальнего действия SCALP уже на Украине.

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