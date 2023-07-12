Клин клином? Ученые заявили о возможности лечения рака с помощью коронавируса

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Полина Долгова
Полина Долгова 17 0

Вирусолог Чумаков: коронавирус теоретически можно использовать для борьбы с раком

Клин клином? Ученые заявили о возможности лечения рака с помощью коронавируса

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev

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У пациентов с онкологическими заболеваниями, перенесших COVID-19, наблюдалось улучшение общего состояния. Опасен ли такой метод?

Коронавирус теоретически можно применять в качестве метода для борьбы с онкологией. Об этом в интервью проекту журналиста Ольги Копыловой «Посоветуйте, доктор!» сообщил вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков.

По его словам, у его пациентов наблюдалось улучшение общего состояния пациентов с онкологическими заболеваниями, перенесших COVID-19.

Врач отмечает, что способность этого вируса бороться с раком — давно известна. Ведь опухолевые клетки утрачивают противовирусную защиту, что позволяет инфекциям легче там реплицироваться.

Чумаков считает, что использование коронавируса в качестве онколитического препарата — возможно. Однако для этого нужно полностью убрать из него инфекционность, чтобы он не обладал патогенностью.

Тем не менее эксперт отметил, вряд ли стоит применять для лечения рака именно коронавирус, ведь существует значительное количество менее опасных вирусов, из которых уже создаются онколитические вирусы. Чумаков перечислил в качестве примера энтеровирусы.

Также врач подчеркнул, что использование вирусов при лечении рака может носить исключительно индивидуальный характер, так как все зависит от конкретного пациента.

Как напомнил ранее хирург-онколог Игорь Хатьков, здоровый образ жизни — один из важнейших факторов снижения риска онкологических заболеваний.

Ранее 5-tv.ru писал, что хирург-онколог Иван Карасев назвал самый первый признак рака.

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