Зарядки для электрокаров разрешат устанавливать во дворах без согласия жильцов

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Минстрой озаботился проблемами владельцев электромобилей из-за нехватки зарядных станций.

Зарядки для электрокаров разрешат устанавливать во дворах без согласия жильцов

Фото: www.globallookpress.com / Dinendra Haria

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Управляющим компаниям могут разрешить установку зарядных станций для электромобилей на парковках и придомовых территориях без согласия жильцов и обращения в ресурсоснабжающие организации. По информации «Известий», данный вопрос прорабатывает Минстрой.

В материале отмечается, в России наблюдается дефицит зарядных станций, и владельцам частного электротранспорта приходится специально искать их. Удобнее всего располагать такие станции на парковках или во дворах рядом с домом, однако сейчас их установку в таких местах необходимо согласовывать на общих собраниях собственников жилья и с поставщиками ресурсов.

Издание приводит мнение вице-президента НП «Национальный жилищный конгресс» Александра Гурылева, который считает упрощение процедуры установки зарядных станций на придомовых территориях положительной инициативой. Однако их размещением должны заниматься именно управляющие компании, которые знают, какие мощности сможет выдержать дом, подчеркнул эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на выставке «Иннопром — 2023» представили новейший — полностью российский — электропоезд «Ласточка». Двенадцать таких поездов передадут РЖД уже до конца этого года.

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