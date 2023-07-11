Ну а в кулуарах выставки «Иннопром» во всю обсуждают анонсированный старт продаж электромобиля i-SKY российского бренда EVOLUTE. К концу августа эти авто начнут поступать в дилерские центры, а в четвертом квартале года начнутся полномасштабные продажи по всей сети.

Правда, такой инсайд — скорее, запланированная рекламная кампания, потому что кулуаров на площади в 30 тысяч квадратов немало, и почти в каждом закутке заключаются контракты и анонсируются новинки. О них расскажет корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Те, кто рискнул обойти все тридцать тысяч квадратных метров «Иннопрома» на своих двоих, в конце буквально валились с ног — прямо в расслабляющие кресла от участников из Китая. Гостей из Поднебесной в этом году так много, что под российско-китайское «Экспо» отвели отдельный павильон. И здесь самые блестящие новинки: от роскошных автомобилей — некоторые собирают в России — до инновационной рисовой лапши.

«Наша провинция Хэйхэ уже прекрасно сотрудничает с Амурской областью. Теперь мы хотим поставлять свою продукцию на Урал и в другие регионы России: от высокотехнологичных компонентов до натуральной косметики», — говорит глава управления коммерции Хэйхэ Чжан Хэйпэн.

В этом году свою продукцию представляют свыше тысячи компаний — абсолютный рекорд, причем треть из них — на «Иннопроме» впервые. Вот, например, напичканный микросхемами робот из Казани — для обучения будущих медиков.

Импортозамещение в медицине — один из главных трендов нынешнего «Иннопрома». Именно санкции подтолкнули инженеров к созданию первого ИВЛ для новорожденных.

«Это может осуществляться с помощью вот таких вот назальных канюль, которые подключаются в ноздри к новорожденному, и при этом могут осуществляться все современные режимы потоковые и по давлению», — отмечает главный конструктор по медицинским изделиям УОМЗ холдинга «Швабе» Алексей Чупов.

Такой прибор в России не делали вообще никогда — проще было купить за границей. Сейчас образец проходит регистрацию. Не отстают и компании из Казахстана. Соседнюю страну представляют 250 ведущих предприятий.

«А вот так выглядит единственный в мире аппарат вибро-акустической терапии. С помощью резонанса и давления до пяти килопаскалей легким устраивают настоящую встряску — незаменимая вещь при лечении бронхитов и тяжелых пневмоний», — говорит корреспондент Кирилл Солодков.

Участие в выставке принимают шестнадцать зарубежных делегаций, страной-партнером в этом году выступила Белоруссия — у нее самый масштабный стенд и самые внушительные экспонаты. Особым вниманием у иностранцев пользуется последняя модификация комбайна «Пересвет» — это совместная разработка с Россией.

«Установлена новая комфортабельная кабина — люкскаб, более эргономичное рабочее место для оператора, это и кресло на пневмоподвеске и более эргономичная удобная рулевая колонка, сам руль, джойстик», — отмечает начальник управления маркетинга машиностроительной компании «Гомсельмаш» Павел Теличенко.

А вот самая крупная и ожидаемая новинка в павильоны экспоцентра просто не поместилась. Новейший — полностью российский — электропоезд «Ласточка» представлен в виде макета. Но нашей съемочной группе удалось попасть на производство. Уральские инженеры показали тяговый привод собственной разработки — это сердце поезда, которое до недавнего времени приходилось заказывать в Германии.

«Применены более качественные материалы, сталь применена несколько иная. И в результате предварительных испытаний, которые мы проводили, преобразователь и тяговый двигатель показали даже лучше характеристики, чем аналог Siemens, он меньше греется, менее шумный», — говорит начальник управления проектирования подвижного состава Дмитрий Лимонов.

А еще — это целая платформа для будущих скоростных российских поездов. К 2027 году они должны развивать 360 километров в час. Двенадцать новых «Ласточек» передадут РЖД уже до конца этого года.

«А вот этот гигант — первый российский арктический автобус. Благодаря композитным материалам может выдерживать самые суровые северные условия — до минус пятидесяти градусов. Мелкосерийное производство начнется уже в следующем году», — отмечает корреспондент.

Электромобили, беспилотники, легкомоторные самолеты и промышленные дроны — перечислять все новинки «Иннопрома» можно не меньше часа. Главное, что производство каждого экспоната либо уже локализовано, либо будет локализовано в России. А это значит, что экономика страны научилась рассчитывать только на себя.