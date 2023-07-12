Обвиняемому в убийстве девочки под Челябинском суд избрал меру пресечения
СК РФ: обвиняемому в убийстве девочки под Челябинском избрали меру пресечения в виде заключения под стражу
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Сколько лет тюрьмы могут дать мужчине?
Обвиняемому в убийстве девочки под Челябинском избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает Следственное Управление СК РФ по Челябинской области в своем Telegram-канале.
«Ему предъявлено обвинение в совершении преступления против половой неприкосновенности и убийства малолетнего ребенка», — говорится в сообщении.
Также известно, что мужчина уже признал свою вину в совершении всех указанных преступлений. На месте преступления продолжают работу следователи и следователи-криминалисты следственного управления.
Вез на ферму, где резал свиней: мрачные кадры из города, где убили 11-летнюю школьницу
11-летнюю школьницу обнаружили мертвой 10 июля в лесу рядом с городом Сим. Ее рюкзак ранее был обнаружен в речке. Оперативники смогли быстро выйти на подозреваемого — им оказался отец подруги убитой девочки. Его тут же задержали и провели допрос. На нем он сознался во всем и признался, что нанес ребенку несколько ножевых ранений в шею, затем закопал ее, а рюкзак выбросил в реку.
Алкоголь и уныние: что известно о подозреваемом в убийстве девочки под Челябинском
Позже он заявил, что не может ответить на вопрос, зачем он совершил столь жестоко преступление. По его словам, в тот день он принял алкоголь, который был ему противопоказан. Родственники мужчины утверждают, что в детстве он едва не умер от пневмонии, после чего у него начались проблемы с сосудами мозга из-за кислородного голодания. На протяжении всей жизни мужчину мучали головные боли, врачи подозревали у него рассеянный склероз и неврологические отклонения.
Кстати, прежде чем признаться в содеянном, он два дня обманывал свою семью и волонтеров и даже помогал искать пропавшую девочку.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, какие обвинения предъявили фермеру из Челябинска по делу об убийстве школьницы.
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