Изнасилование было: фермеру из Челябинска предъявили обвинение в убийстве девочки
СК РФ: подозреваемому в убийстве девочки под Челябинском предъявлено обвинение в убийстве и изнасиловании
Фото, видео: www.globallookpress.com / Simon Belcher; Telegram / Следком / sledcom_press; 5-tv.ru
Обвиняемый на допросе признал свою вину во всех преступлениях.
Следственное Управление СК РФ по Челябинской области опубликовало новую информацию по подозреваемому в убийстве маленькой девочки в лесу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления против половой неприкосновенности и убийства малолетнего ребенка.
«Обвиняемый признал вину в совершении указанных преступлений», — говорится в сообщении.
СК также опубликовал видео со следственного эксперимента. На видео обвиняемый подробно рассказывает, что сделал в тот злополучный вечер.
«Я взял ножичек… И в шею, получается, несколько раз», — говорит мужчина.
Также известно, что ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На месте преступления продолжают работу следователи и следователи-криминалисты следственного управления.
Тело 11-летней школьницы нашли 10 июля в лесу возле города Сим Челябинской области. В тот же день благодаря записям с камер наблюдения полицейские вышли на подозреваемого — отца подруги убитой девочки. Мужчину задержали, а в ходе допроса он сознался в содеянном.
Сначала мужчина утверждал, что не понимал, что сподвигло его на такое страшное преступление. Затем он сознался, что выпил несколько бутылок пива, хотя алкоголь ему строго запрещен. Родственники мужчину утверждают, что в детстве он едва не умер от пневмонии, после чего у него начались проблемы с сосудами мозга из-за кислородного голодания. На протяжении всей жизни мужчину мучали головные боли, врачи подозревали у него рассеянный склероз и неврологические отклонения.
Кстати, прежде чем признаться в содеянном, он два дня обманывал свою семью и волонтеров и даже помогал искать пропавшую девочку.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как подозреваемого в убийстве школьницы под Челябинском доставили в суд.
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