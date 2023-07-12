Птица попала в фюзеляж самолета при взлете в Новосибирске

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

В Новосибирске самолет экстренно приземлился из-за попадания птицы в фюзеляж

Птица попала в фюзеляж самолета при взлете в Новосибирске

Фото: Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура

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На борту находились 156 пассажиров.

В Новосибирске экстренно приземлился самолет из-за попадания птицы в фюзеляж при взлете. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

Оказалось, что воздушное судно Airbus А-321 авиакомпании «Аэрофлот» выполняло рейс Новокузнецк (Спиченково) — Москва (Шереметьево), на борту находились 156 пассажиров.

«Около 09:00 (05:00 по московскому времени) часов в международном аэропорту Новосибирска имени А. И. Покрышкина самолет совершил вынужденную посадку по причине попадания птицы в фюзеляж самолета при наборе высоты», — говорится в сообщении.

Тем не менее, все закончилось успешно — воздушное судно приземлилось, никто не пострадал. Транспортная прокуратура уже организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как самолет АН-2 совершил аварийную посадку под Кировом.

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Птица попала в фюзеляж самолета при взлете в Новосибирске

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