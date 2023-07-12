«По тексту»: мог ли диктор перепутать Самару и Саратов в аэропорту Сочи

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

В аэропорту Сочи опровергли информацию о том, что диктор перепутал Самару и Саратов

«По тексту»: мог ли диктор перепутать Самару и Саратов в аэропорту Сочи

Фото: © РИА Новости / Артур Лебедев

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К слову, все объявления о посадке в воздушной гавани производятся автоматически.

Ранее появившаяся информация о том, что диктор в аэропорту Сочи перепутал Самару и Саратов из-за чего пассажиры саратовского рейса опоздали на борт, не соответствует действительности. Об этом сообщил представитель оператора кубанских аэропортов «Аэродинамика» в официальном заявлении.

По его словам, все объявления диктора давались корректно.

«В аэропорту Сочи объявления о начале посадки, ее завершении, а также о том, что она подходит к концу производятся автоматическим информатором по тексту, внесенному в программное обеспечение», — говорится в сообщении.

Также пассажирам посоветовали быть более внимательными и следить за онлайн-табло, где всегда отображается вся актуальная информация по вылетам и прилетам.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как птица попала в фюзеляж самолета при взлете в Новосибирске.

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