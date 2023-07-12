Число подтопленных в Туапсинском районе Кубани дворов увеличилось до 650

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 14 0

Всего в зоне затопления оказались 11 населенных пунктов.

Число подтопленных в Туапсинском районе Кубани дворов увеличилось до 650

Фото: © РИА Новости / Таисия Воронцова

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Потоп на Кубани

В МЧС сообщили о росте числа подтопленных дворов в Туапсинском районе Краснодарского края. Их количество увеличилось до 650 придомовых территорий. При этом вода проникла в 290 жилых зданий. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Всего в зоне затопления оказались 11 населенных пунктов, отметили в ведомстве. К устранению последствий были привлечены 268 человек, а также 66 единиц техники. Кубанские земли были затоплены в результате проливных дождей, начавшихся в начале июля.

Депутат Государственной Думы от Краснодарского края Сергей Алтухов в своем Telegram-канале написал, что в районе подтопления организована раздача воды местным жителям. Проводится оценка ущерба.

В регионе были развернуты шесть пунктов размещения для пострадавших.

Ранее 5-tv.ru писал, что число пропавших без вести при подтоплениях на Кубани выросло до четырех человек.

Тема:
Потоп на Кубани
15 авг
Жертвы наводнения в Анапе молят о помощи: «Мы плаваем, никому не нужны»
14 авг
Более 100 тысяч жителей Кубани остались без электричества из-за дождей
13 авг
Более 900 детей эвакуировали из лагерей на Кубани из-за подтоплений
5 июл
Вода в окна, смерчи и первые жертвы: в Сочи прогнозируют новые страшные последствия непогоды
20 мая
Наводнение на Кубани снесло два пешеходных моста
29 нояб
На Кубани экстренные службы из-за непогоды перешли в режим повышенной готовности
29 окт
Чиновников Апшеронского района Краснодарского края заподозрили в халатности
28 окт
Число пострадавших в результате наводнения на Кубани увеличилось вдвое
28 окт
В Москву после возобновления движения прибыл первый поезд из Краснодарского края
27 окт
Последствия потопа в Краснодарском крае устраняют более 1700 человек
+13° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
90.50
-0.99 99.68
-0.74
Не бойтесь выделяться из толпы: китайский совет дня на среду, 12 июля

Последние новости

16:17
«Мы — не Аmаzоn»: британский министр обороны жестко поставил на место Украину
16:10
«Бабкина» внешность — не приговор: сколько певица потратила на пластические операции
16:04
Число подтопленных в Туапсинском районе Кубани дворов увеличилось до 650
16:00
«Не в том возрасте, когда хочу сажать цветы»: Агурбаш про загородную жизнь
15:55
Николай Басков посвятил песню «Натали» мужчине
15:50
«Террористический режим»: Захарова прокомментировала планы Макрона по Украине

Сейчас читают

Дворец по виду и цене: как выглядит могила убитой раком Веры Глаголевой
«Наверное, я и правда плохая мама»: Ханна рассказала, как воспитывает дочерей
Воинственные карлики: почему Берлин начал отказывать Киеву в поставках вооружения
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео