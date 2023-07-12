Число пропавших без вести при подтоплениях на Кубани выросло до четырех человек

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 68 0

В регионе в усиленном режиме работают все спасательные службы.

Число пропавших без вести при подтоплениях на Кубани выросло до четырех человек

Фото: www.globallookpress.com / Aleksander Lyskin

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Тема:
Погода

Четыре человека числятся пропавшими без вести при подтоплениях в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Организованы поиски», — говорится в сообщении.

Прежде без вести пропавшими в результате непогоды числились три человека. Из-за плохих погодных условий в Краснодарском крае ввели режим ЧС.

Природные аномалии с начала июля разразились сразу в нескольких регионах страны. Например, в Магаданской области выпал первый июльский снег после сорокаградусной жары. А в Нижнем Новгороде больше суток не прекращался ливень.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что аномальная жара может привести к деформации железнодорожного полотна в некоторых южных регионах России.

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