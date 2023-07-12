Число пропавших без вести при подтоплениях на Кубани выросло до четырех человек

В регионе в усиленном режиме работают все спасательные службы.
Фото: www.globallookpress.com / Aleksander Lyskin
Четыре человека числятся пропавшими без вести при подтоплениях в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
«Организованы поиски», — говорится в сообщении.
Прежде без вести пропавшими в результате непогоды числились три человека. Из-за плохих погодных условий в Краснодарском крае ввели режим ЧС.
Природные аномалии с начала июля разразились сразу в нескольких регионах страны. Например, в Магаданской области выпал первый июльский снег после сорокаградусной жары. А в Нижнем Новгороде больше суток не прекращался ливень.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что аномальная жара может привести к деформации железнодорожного полотна в некоторых южных регионах России.
- 12 июл
- Три человека числятся пропавшими без вести при подтоплениях в Туапсинском районе
- 12 июл
- Туристы из России оказались заблокированы в горах Индии
- 12 июл
- МЧС: аномальная жара может согнуть рельсы в четырех федеральных округах России
- 12 июл
- Бушует непогода: в Краснодарском крае ввели режим ЧС в нескольких районах
- 11 июл
- Такого не было почти 200 лет: жара на Урале бьет исторические рекорды
- 11 июл
- Грозовой кластер: когда жару в регионах сменят ураганы
- 10 июл
- Под ударом стихии: в каких регионах России бушует непогода
- 10 июл
- Погодный апокалипсис: на южные регионы России обрушились мощные ливни с ураганом
- 10 июл
- Как выглядят улицы Сочи после мощного ливня — видео
- 10 июл
- Вода в реке Хорота в Сочи достигла опасных отметок
Читайте также
72%
-0.99 99.68
-0.74
Нашли ошибку?