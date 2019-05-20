Наводнение на Кубани снесло два пешеходных моста

, 19:41 Эфирная новость 392

Местные жители вынуждены передвигаться по улицам на лодках.

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Фото, видео: ТАСС / Николай Хижняк, Пятый канал

Тема:
Потоп на Кубани 29

В Краснодарском крае из-за непрекращающихся ливней вышли из берегов горные реки. Шокирующе выглядят дороги Мостовского района. Общественный транспорт буквально плавает по улицам. Местным жителям приходится передвигаться на лодках.

Под водой оказались сотни жилых домов. Бурные потоки уже смыли два моста. Несколько населенных пунктов оказались отрезанными от большой земли.

Синоптики дают неутешительные прогнозы. Затвра на Кубани снова дожди и грозы.

Как сообщал 5-tv.ru жители Санкт-Петербурга после пары дней жары тоже готовятся к похолоданию и обильным грозам. А в ряде регионов России ситуация еще более критическая. Подробности природных катаклизмов в материале кореспондетов «Известий».

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