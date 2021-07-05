Вода в окна, смерчи и первые жертвы: в Сочи прогнозируют новые страшные последствия непогоды

Из-за сильнейшего урагана на Черноморском побережье, в Сочи началась массовая эвакуация. Улицы затоплены, потоки воды уносят в море машины и катера. Люди передвигаются практически вплавь. И по словам синоптиков, настоящий удар стихии еще впереди.

Ирина Сафонова передает с места событий.

13-летний подросток и двое мужчин – первые жертвы стихии в Сочи. Несмотря на запрет, действующий со вчерашнего дня, мальчик пошел купаться, и его унесло течением в море. Как и двух взрослых, пытавшихся его спасти. Непогода крушит и постройки, играючи переворачивает машины и яхты.

Три катера унесло в открытое море, а буквально через полчаса на берег вынесло уже их обломки. Здесь на берегу также сорванные деревья, сломанные аттракционы детских площадок.

Мощный ливень и ураган обрушились на Сочи накануне. Испуганные туристы снимают на видео сразу несколько смерчей над черным морем. Одна из воронок приближается к берегу и становится невидимой. Но последствия хорошо заметны. В воздух взмывают лежаки и зонты. Из-за сильнейшего ливня уровень воды настолько высокий, что передвигаться людям приходиться по шею в воде. Рискуя жизнями. Ведь рядом проплывают легковушки и даже легкие постройки.

Ливневка не справляется, дороги местами затоплены. Водители пытаются проехать эти участки на скорости. Когда это делают автобусы, то пассажиры в салоне не знают, как им реагировать на такой экстремальный аттракцион.

Машины на этом участке буквально идут вплавь, лужа несколько метров, эта дорога соединяет спальный район с основной трассой Сочи. Но вот так вброд рискуют идти не все, например, автобусы остановились.

Вода топит дома. Люди руками держат окна, чтобы мощный поток не проник с улицы внутрь. Власти уже просят местных жителей эвакуироваться.

Сейчас затоплены сразу несколько районов города. Но больше всего досталось соседним курортным поселкам - это Мацеста и Кудепста. В администрации Сочи развернули оперативный штаб, который координирует действия спасателей.

"В устранении последствий непогоды в четырех внутригородских районах принимают участие более 50 бригад. Свыше 30 единиц спецтехники", - сообщил заместитель главы города Сочи Алексей Соколов.

Месячная норма осадков в Сочи выпала всего за несколько часов и вода продолжает подниматься. Синоптики прогнозами не радуют. Такая погода сохранится еще минимум сутки.