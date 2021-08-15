Жертвы наводнения в Анапе молят о помощи: «Мы плаваем, никому не нужны»

Мощные ливни фактически парализовали жизнь нескольких населенных пунктов в Краснодарском крае. В особенности пострадали курортные города — Темрюк и Анапа. В настоящее время из-за непогоды подтопленными остаются 542 частных дома и 1520 придомовых территорий. При этом с откачиванием воды сотрудники МЧС не всегда справляются, рассказала жительница Анапы Ирина.

«Мы плаваем. Никому не нужны. Богатые вызывали лодки МЧС и вывозили людей. Здесь мы своими силами. Жители, у которых есть лодки и заброды, помогают при эвакуации. Пожарные машины качают, но это бесполезно. В дом не войдешь — по колено вода, у кого-то она выше. МЧС качает, но в час по капле небольшой, оттока воды нет никакого вообще», — сообщила пострадавшая при наводнении.

Местная жительница также добавила, что за последние 25 лет такого потопа не было никогда. При этом всему виной, по ее словам, высокая плотность застройки, которая мешает проложить горожанам шланги и пустить воду.

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«Из-за застройки нет оттока воды, все стекается сюда. Потому что низина. В первый день летали вертолеты, и МЧС две машины проехало — и все. На этом закончилось. Трактор тоже обещали, что приедет. Трактор приехал, посмотрел и уехал. Сейчас приехала пожарка, но одним рукавом ничего не откачаешь», — заключила она.

По данным властей, из зоны подтопления эвакуировано более 1,5 тысячи человек. В Анапе, Темрюкском и Славянском районах развернуты 11 пунктов временного размещения, где поселились около тысячи местных жителей.

По прогнозам МЧС, циклон, в результате которого затопило улицы в населенных пунктах Краснодарского края, продержится до конца суток 15 августа. В течение дня также ожидаются осадки до 80 миллиметров и усиление ветра до 20 метров в секунду в юго-восточных и восточных районах.

Также сообщается, что грязная вода стала поступать в детский лагерь «Черноморская зорька» из соседних секторов, так как территория расположена в низине. Здания и корпуса остались без света, в воде плавают фекалии, мертвые ежи и ужи. В досуговом учреждении отдыхают 443 ребенка из Коми, в том числе несовершеннолетние с ограничениями по здоровью. Генератор электроэнергии работает только на столовую. Интернет в детском лагере работает с перебоями.

Тем временем местные власти сообщали, что ситуация под контролем и если понадобится, то детей могут эвакуировать в безопасное место. В Единой дежурной диспетчерской службе отметили, что по подтопленным территориям курсирует автобус, доставляющей детей в столовую.

«В лагере работает генератор для производства электроэнергии. В 14:00 будет запущена котельная для подачи теплой воды в корпус, где отдыхают дети. Работает инженерная техника, прокопаны траншеи в реку Анапка, ведутся работы по прокладке канала в море», — заявили в ЕДДС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Анапе утонувшее такси подняли из реки вместе с живой рыбиной в салоне.