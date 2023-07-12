Подозреваемый в убийстве замглавы отдела по мобилизационной работе в Краснодаре признал вину

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 83 0

Что известно о мужчине?

Подозреваемый в убийстве замглавы отдела по мобилизационной работе в Краснодаре признал вину

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

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Уроженец Украины Сергей Денисенко, подозреваемый в убийстве в Краснодаре замначальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, признал вину, сообщает источник 5-tv.ru.

О происшествии стало известно 10 июля. Как выяснилось, еще с декабря 2022 года украинец готовился к своему преступлению, предварительно арендовав дом в Туапсе, чтобы отсидеться там после нападения. Затем он планировал скрыться в Турции и даже купил билеты. Из Стамбула он хотел вылететь со своей девушкой уже в Швейцарию.

Но все мечты были разрушены, когда его задержали, а девушка теперь проходит по делу в качестве свидетеля. В месте его обитания сотрудники правоохранительных органов обнаружили пистолет с глушителем, который планируют сравнить с тем оружием, которое использовалось в момент убийства Ржицкого.

Позже стало известно, что Денисенко 64 года и он является президентом Федерации шотокан карате-до Украины (SKIF), заслуженным тренером и заслуженным мастером спорта Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Краснодарском крае задержан подозреваемый в убийстве капитана Ржицкого.

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