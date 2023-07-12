Вдова и сын Сергея Гимаева получили угрозы от неизвестного

Сын и вдова советского хоккеиста Сергея Гимаева получили угрозы от неизвестных людей. Как стало известно 5-tv.ru, женщина обратилась в полицию после пугающего звонка.

Некий мужчина связался с ней по телефону, когда она была на даче, и спросил, является ли Сергей Сергеевич Гимаев ее сыном. Когда женщина подтвердила это, ей стали угрожать: либо сын перезвонит, либо их обоих зарубят топором.

Наследник работает комментатором на популярном спортивном канале, поэтому его могут преследовать из-за работы. Полиция проводит проверку.

Бывший защитник ЦСКА, ведущий популярного спортивного канала Сергей Гимаев умер во время матча ветеранов в 2017 году. Неожиданно он почувствовал себя плохо и потерял сознание. Помочь известному комментатору врачи не смогли. У него остались жена и два ребенка: сын Сергей и дочь Анастасия.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге неизвестный угнал машину вратаря хоккейного клуба СКА.