«Историческое событие»: «Троицу» передали в пользование Троице-Сергиевой лавре

РПЦ: икону «Троица» передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре
Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
По словам патриарха, та эпоха ушла безвозвратно.
В Александро-Невской лавре состоялась торжественная церемония утверждения договора между Третьяковской галереей и Свято-Троицкой Сергиевой лаврой о передаче в безвозмездное пользование иконы «Троица» Андрея Рублева.
Документ подписали патриарх Кирилл и министр культуры Ольга Любимова. По словам патриарха, совершилось историческое событие.
«Документ, который мы сегодня подписали, свидетельствует очевидным образом о том, что безвозвратно ушла в прошлое та страшная эпоха, когда под видом изъятия церковных ценностей изымались святыни земли русской», — заявил патриарх.
Также он поблагодарил синистерство культуры, а также правительство РФ за содействие в данном вопросе.
«Троица» является одним из шедевров русского иконописного искусства. Она была написана Андреем Рублевым в начале XV века для Троицкого монастыря.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как верующие собрались у храма Христа Спасителя для поклонения «Троице».
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