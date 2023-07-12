«Историческое событие»: «Троицу» передали в пользование Троице-Сергиевой лавре

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 349 0

РПЦ: икону «Троица» передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре

«Историческое событие»: «Троицу» передали в пользование Троице-Сергиевой лавре

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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По словам патриарха, та эпоха ушла безвозвратно.

В Александро-Невской лавре состоялась торжественная церемония утверждения договора между Третьяковской галереей и Свято-Троицкой Сергиевой лаврой о передаче в безвозмездное пользование иконы «Троица» Андрея Рублева.

Документ подписали патриарх Кирилл и министр культуры Ольга Любимова. По словам патриарха, совершилось историческое событие.

«Документ, который мы сегодня подписали, свидетельствует очевидным образом о том, что безвозвратно ушла в прошлое та страшная эпоха, когда под видом изъятия церковных ценностей изымались святыни земли русской», — заявил патриарх.

Также он поблагодарил синистерство культуры, а также правительство РФ за содействие в данном вопросе.

«Троица» является одним из шедевров русского иконописного искусства. Она была написана Андреем Рублевым в начале XV века для Троицкого монастыря.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как верующие собрались у храма Христа Спасителя для поклонения «Троице».

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