Отпуск с детьми: как сделать путешествие безопасным

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 37 0

В путешествие с ребенком необходимо взять с собой сертификат о его прививках

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Robbins; 5-tv.ru

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На отдыхе может случиться всякое. Чтобы быть ко всему готовыми — нужно заранее подготовиться. О чем нужно знать?

Июль и август — время отпусков. Многие едут отдыхать с детьми. О чем в этом случае надо позаботиться заранее?

Необходимо подготовить документы:

  • Загранпаспорт и паспорт РФ, в зависимости от направления поездки;
  • Свидетельство о рождении или об опеке;
  • Документ, подтверждающий смену фамилии (если такой имеется);
  • Нотариально заверенное согласие второго родителя, если ребенок едет с мамой или отцом. Согласие обоих родителей при поездке с другими родственниками.

В путешествие необходимо взять с собой сертификат о прививках ребенка. Роспотребнадзор рекомендует сделать ребенку все прививки, включенные в Национальный календарь. Например, дифтерия, корь, краснуха, эпидемический паротит.

Перед поездкой в отпуск с ребенком следует собрать аптечку

Аптечку необходимо собирать исходя из направления. Важно иметь с собой адсорбенты, жаропонижающие и другие предметы первой необходимости.

Важно соблюдать меры предосторожности: на море, реке, озере необходимо придерживаться правил поведения на воде. Нельзя отпускать детей к водоему без сопровождения взрослых. Купаться рекомендуется утром и вечером, когда нет опасности перегрева

Роспотребнадзор предупреждает, что в странах с теплым климатом лучше пить только кипяченую воду или напитки в фабричной упаковке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие ошибки у воды стоят детям жизни.

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