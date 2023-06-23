Тонут незаметно и беззвучно: какие ошибки у воды стоят детям жизни

Названы самые распространенные ошибки, которые совершают взрослые, проводя время с детьми у водоемов.

Летом для детей наступает настоящее раздолье. Можно гулять целыми днями с друзьями, а на выходных с родителями ходить в лес или, если рядом есть водоем, проводить время там, купаясь, плескаясь и играя. Но водная стихия представляет огромную опасность для всех отдыхающих, особенно если они не достигли взрослого возраста.

Ежегодная статистика утоплений в России ужасает. Каждый пятый погибший на воде — ребенок. В зоне особого риска малыши от года до четырех лет, которым интересно изучать свойства этой прозрачной субстанции. Также опасности часто подвергаются дети от пяти до двенадцати лет, которые наслаждаются подвижными играми и соревнуются в умении плавать и нырять.

Родители многих погибших детей недоумевают, как такое могло произойти, ведь взрослые находились рядом, отдыхали на берегу и не слышали, чтобы малыш кричал и звал на помощь.

Какие знания помогают избежать трагедии на воде, эксклюзивно Пятому каналу рассказала старший лейтенант Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД), старший спасатель, медик Осман Делибаш.

Какие самые частые ошибки совершают родители на пляже

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По словам эксперта, существуют две самые распространенные ошибки, которые совершают взрослые.

Оставляют детей на побережье без присмотра. Главное оружие родителей — это внимание. Нельзя позволять детям купаться вне зоны видимости. Даже если взрослые находятся на берегу, не стоит расслабляться и отвлекаться даже на несколько минут. Не стоит надеяться, что в случае, если с ребенком что-то случится, он закричит и позовет на помощь. Практика показывает, что, когда человек идет ко дну, он не в состоянии подать знак голосом. Возлагают надежды на вспомогательные средства для купания.

«Многие родители ошибочно полагают, что надувные мячи, резиновые детские круги, нарукавники могут помочь ребенку в экстренной ситуации, однако вышеперечисленные предметы ни в коем случае к средствам спасения на воде относить нельзя», — прокомментировала медик.

Имея под рукой круг или мяч, ребенок способен легко потерять «соломинку», за которую хватался, поплыть за ней туда, где глубоко, или просто перевернуться и оказаться с головой под водой.

Один из самых опасных предметов на воде является надувной матрас. Плавающего на нем малыша может отнести далеко от берега. При этом возвращение на сушу будет осложняться тем, что любое неловкое движение — и чадо легко оказывается на глубине.

«Настоятельно рекомендую родителям вести пристальное наблюдение на протяжении всего времени, пока ребенок находится в воде, так как дети тонут незаметно и беззвучно», — отметила специалист.

Почему дети тонут в водоемах

Причиной несчастных случаев на водоемах разнообразны, однако все их можно разделить на пять больших групп:

Неосторожные игры. Дети любят играть в воде, барахтаться, устраивать заплывы на скорость и дальность. Но некоторые забавы до добра не доводят.

«Зачастую дети, соревнуясь друг с другом, заплывают слишком далеко, и у них не остается сил для того, чтобы вернуться на берег», — отметила старший лейтенант.

Особенности рельефа дна водоема . Если место незнакомое, то лучше заранее узнать, какую опасность оно может представлять. Знания особенностей дна позволит подготовиться к купанию и уберечь его от неприятностей.

. Если место незнакомое, то лучше заранее узнать, какую опасность оно может представлять. Знания особенностей дна позволит подготовиться к купанию и уберечь его от неприятностей. Температура воды. Как бы ни было жарко на суше, в воде организм быстрее переохлаждается. Причиной этого могут быть разные: холодные источники, бьющие вод водой, непрогретость воды и так далее. Одной из самых распространенных причин этого является судорога в ногах, которая возникает при купании в холодном водоеме.

Как бы ни было жарко на суше, в воде организм быстрее переохлаждается. Причиной этого могут быть разные: холодные источники, бьющие вод водой, непрогретость воды и так далее. Одной из самых распространенных причин этого является судорога в ногах, которая возникает при купании в холодном водоеме. Скорость течения . Из-за маленького веса дети чаще подвержены опасности течения. Сильные потоки могут унести ребенка на глубину, поэтому лучше купаться вместе с малышом и не позволять ему далеко отплывать.

. Из-за маленького веса дети чаще подвержены опасности течения. Сильные потоки могут унести ребенка на глубину, поэтому лучше купаться вместе с малышом и не позволять ему далеко отплывать. Катание на лодках и других плавательных средствах, особенно сделанных своими руками. Дети часто любят играть в моряков. Жажда экспериментов тянет их на приключения. Некоторые ребята даже пытаются сделать собственные плоты. Но не стоит позволять чадам подниматься на борт подобного судна.

Как обезопасить ребенка летом у водоема

Детей всегда манит вода, потому что она помогает им сделать столько удивительных открытий, расслабиться и поиграть, поэтому каждый сезон необходимо повторять технику безопасности на воде.

«Расскажите детям, как правильно вести себя на водных объектах, что делать. Если ребенок оказался в сильном потоке, не нужно с ним бороться, следует плыть по течению и спокойными, медленными, плавными движениями направлять себя к берегу», — сообщила старший спасатель.

Также защитить ребенка от опасности на воде помогают следующие советы от эксперта:

Следить за купанием и обращать внимание на любые изменения в поведении подопечного . Когда ребенок идет ко дну, может показаться, что он просто играется и барахтается на поверхности, но все на самом деле опаснее.

. Когда ребенок идет ко дну, может показаться, что он просто играется и барахтается на поверхности, но все на самом деле опаснее. Записать на плавание. Спортивная подготовка и осознание своих возможностей помогут ему смелее себя чувствовать в сложных обстоятельствах.

«Секция плавания поможет ребенку уверенно держаться на воде и не паниковать в экстренной ситуации», — отметила старший лейтенант.

Объяснить, что играть в воде небезопасно . При устраивании заплывов нужно всегда рассчитывать свои силы и никому ничего не доказывать.

. При устраивании заплывов нужно всегда рассчитывать свои силы и никому ничего не доказывать. Не посещать с детьми необорудованные для купания места . Надо также объяснить, что ребенку не стоит самому отправляться на водоем, особенно если там часто бывает безлюдно.

. Надо также объяснить, что ребенку не стоит самому отправляться на водоем, особенно если там часто бывает безлюдно. Не позволять ребенку прыгать с пирсов и других возвышенностей.

«Много летальных случаев происходит при нырянии вниз головой в неизвестных водоемах», — пояснила специалист.

Как понять, что человек тонет

Странности в поведении ребенка на воде могут показать, что он начал тонуть. Обычно такое состояние выдают движения, аналогичные колебаниям поплавка. Он то уходит под воду, то на мгновение всплывает на поверхность. Это происходит так быстро, что человек не может позвать на помощь.

«Ответ напрашивается сам»: пойдет ли детям на пользу сокращение летних каникул

Стоит обратить внимание еще, когда кто-то из отдыхающих плывет по течению, но сам никаких видимых движений для этого не совершает.

Опытные спасатели при анализе ситуации ориентируются по глазам. Если взгляд бессмысленный или «стеклянный», это говорит о том, что человек находится в состоянии паники и ему нужна помощь. В случаях, если тело утопающего охватил невероятный ужас и желание выжить любой ценой, он может стараться позвать на помощь и кричать, но это происходит довольно редко.