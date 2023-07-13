Пробка из 600 автомобилей образовалась на подъезде к Крымскому мосту

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 61 0

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края образовалась очередь из 600 автомобилей

Пробка из 600 автомобилей образовалась на подъезде к Крымскому мосту

Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС

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Пробки в этой местности продолжают увеличиваться.

Серьезная очередь образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает ТАСС.

«Время ожидания в очереди составляет около трех часов», — говорится в сообщении.

Также известно, что в пробке на данный момент находятся более 600 автомобилей. Тем не менее, в Telegram-канале о ситуации на подъездах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру сообщается, что со стороны Крымы никаких затруднений нет.

Количество пробок на подъезде к Крымском мосту резко увеличилось 1 июля в результате установления дополнительных пунктов досмотра для обеспечения безопасности в регионе. 3 июля длина колонны из машин протянулась до 13 километров. Волонтеры и спасательные службы предоставляли воителям и пассажирам воду, а также оказывали необходимую помощь. Позже ситуация начала улучшаться и трафик снова стал свободным.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как решить проблему пробки на Крымском мосту.

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