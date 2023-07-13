Женщина погибла при пожаре в деревне Шайдуриха Свердловской области

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 15 0

Огонь перекинулся на поселение с леса. Многие остались без жилья.

Женщина погибла при пожаре в деревне Шайдуриха Свердловской области

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Женщина погибла при пожаре в деревне Шайдуриха Свердловской области, куда перекинулся огонь с леса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что после того как лесной пожар перекинулся на деревню без жилья остались 35 человек — сгорел 41 дом. Кроме того, ожоги получили два человека. Погибшую обнаружили после разбора сгоревших конструкций.

Также известно, что к тушению пожара привлечено 137 человек и 46 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что критическая ситуация складывается в Свердловской области. Там все силы брошены на борьбу с природным пожаром, который дошел до одного из сел — Шайдуриха.

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