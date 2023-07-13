«Роскосмос» провел успешные испытания двигателя РД-191 для ракеты «Ангара»

Испытания двигателя РД-191 для ракеты «Ангара» успешно завершились. Об этом пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос» сообщила в официальном Telegram-канале.

«Проведены успешные испытания двигателя РД-191 для ракеты „Ангара“!» — рассказали в организации.

В публикации отмечается, что программа двигателя стала приоритетной для научно-промышленного объединения «Энергомаш». Его создание позволило решить стратегические задачи космической отрасти, в том числе по обеспечению поставок жидкостных ракетных двигателей на долгосрочную перспективу. Уточняется, что производство РД-191 будет обеспечивать госзаказы.

Сегодня программа развивается по двум направлениям. Согласно первому, РД-191 уже изготавливаются для таких ракет как «Ангара-А5» и легкого «Ангара-1.2». Однако разработки на этом не останавливаются — второе направление предусматривает создание нового варианта двигателя, который подойдет для ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5М».

В «Роскосмосе» отметили, что РД-191 — это однокамерный жидкостный двигатель, для работы которого необходимы керосин и жидкий кислород.

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