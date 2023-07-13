Госдума приняла во II чтении законопроект о запрете смены пола

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 11 0

При этом есть исключения — какие?

Госдума приняла во II чтении законопроект о запрете смены пола

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект о введении в России запрета на медицинские вмешательства, направленные на смену пола человека. Решение принято на пленарном заседании в четверг, 13 июля.

При этом запрет не касается медицинских вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий и пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей.

Кроме того, была одобрена поправка об аннулировании брака в случае смены пола одним из супругов. Новое основание для расторжения союза будет внесено в статью 16 Семейного кодекса.

Законопроект был внесен в нижнюю палату два месяца назад. Его инициаторами стали все пять думских фракций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один из депутатов Госдумы выступил с предложением бесплатно выдавать землю под строительство семейным парам посте десяти лет брака.

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Госдума приняла во II чтении законопроект о запрете смены пола

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