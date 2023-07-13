ВКС РФ второй раз за год получили партию новых истребителей Су-35С

Прошлую поставку российские авиастроители направили Минобороны РФ в июне.

Военно-космические силы РФ получили от «Ростеха» уже вторую за год поставку новых истребителей Су-35С. Об этом сообщили в пресс-службе государственной корпорации.

Воздушные судна были изготовлены на заводе имени Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. Предприятие уже направило самолеты Минобороны РФ. Точное количество многофункциональных истребителей не называется.

Первая партия была получена оборонным ведомством в прошлом месяце. В Минпромторге отметили, что все самолеты из партии прошли испытания, подтвердившие их боевые способности. Каждый Су-35С был протестирован в разных рабочих режимах.

Су-35С оснащен передовым оборудованием, которое позволяет обнаруживать воздушные цели на большом удалении. Истребитель отличается маневренностью и может развивать скорость до 2,5 тысячи километра в час. Грузоподъемность судна при этом — восемь тонн.

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