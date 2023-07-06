ВКС России начали совместные учения с Военно-воздушными силами Сирии: чего ждать

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 32 0

ВКС России начали совместные учения с Военно-воздушными силами Сирии

ВКС России начали совместные учения с Военно-воздушными силами Сирии: чего ждать

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

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В российском оборонном ведомстве рассказали о планах и задачах учений.

Воздушно-космические силы (ВКС) России начали совместные учения с Военно-воздушными силами (ВВС) Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«ВКС России совместно с ВВС Сирийской Арабской Республики (САР) проводят первый этап совместных учений. Отрабатываются вопросы контроля воздушного пространства Сирии. Проводится проверка эффективности системы противовоздушной обороны российской группировки войск (сил)», — отмечалось в заявлении.

Известно, что к проводимым мероприятиям привлекли, в частности, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Это важно для отработки совместных действий при условии, что условный противник наносит удары с воздуха.

В ходе брифинга замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов пояснил, что учения будут длиться шесть суток. Планов и задач — огромное количество. Сегодня, как никогда ранее, важно быть готовым к любым проявлениям агрессии со стороны недругов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в зоне проведения спецоперации работают группы психологической борьбы.

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